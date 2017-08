Attentats en Catalogne : la cellule terroriste préparait une attaque encore plus importante

Les quatre suspects vivants et emprisonnés des attentats de Barcelone et Cambrils ont été présentés à un juge ce mardi. L'un d'entre eux, Mohamed Houli Chemla, a déclaré devant la juge d'instruction que la cellule préparait un attentat plus important que les deux attaques qui ont fait 15 morts. Selon le journal El Mundo, le suspect aurait déclaré que le groupe comptait s'en prendre à la Sagrada Familia et à d'autres monuments de Barcelone.

Cette possibilité d'une attaque d'une autre ampleur était suivie par les enquêteurs après la découverte de 120 bonbonnes de gaz et de traces d'explosifs dans les décombres d'une maison à Alcanar, détruite mercredi 16 août par une déflagration. Mohamed Houli Chemlal, âgé de 21 ans et né à Melilla, a été blessé dans la déflagration. Pour les enquêteurs, il est un témoin crucial car le seul en vie dont ils sont certains qu'il avait séjourné dans cette maison. Il est donc susceptible de dire ce qu'il s'y passait.

Les quatre suspects ont été inculpés d'assassinats terroristes.Par ailleurs, douze des 32 blessés français dans les attentats de Barcelone et Cambrils sont toujours hospitalisés à Barcelone, indique le Quai d'Orsay. Trois d'entre eux sont toujours dans un état grave.