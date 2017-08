Attentats : la dernière "Une" de Charlie Hebdo accusée d'islamophobie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Invité sur RMC et BFMTV, l'ancien porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a été l'une des premières personnalités politiques à réagir à cette une. "Je ne peux pas dire que je la partage, je la conteste même", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "Les amalgames sont très dangereux. Dire que l'islam est une religion de paix en sous-entendant que c'est en fait une religion de mort est extrêmement dangereux".

D'autres ont défendu le journal en rappelant ses positions anti-religion et ses nombreux dessins attaquant le pape et la religion catholique.

Sans surprises, la Une a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes accusant la revue de faire l'amalgame entre terrorisme et islam.

Un raz-de-marée de protestations. La dernière une de Charlie Hebdo, diffusée mardi soir sur Facebook, a fait réagir de nombreux internautes. En partie consacré aux attentats en Espagne, qui ont fait 15 morts, le journal satirique a illustré sa couverture avec un dessin de Juin. On y voit deux personnes à terre et une camionnette blanche qui s'enfuit dans une mare de sang, affublé de la légende : "Islam, religion de paix…éternelle!".

