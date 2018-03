Attentats dans l'Aude : Radouane Lakdim devait être entendu par la DGSI dans les semaines à venir

Une lettre de convocation lui avait expédiée en mars. D’après des informations de la radio RTL, Radouane Lakdim devait être entendu pour la première fois par la DGSI.

L’homme de 25 ans abattu vendredi par le GIGN après avoir perpétré les attaques terroristes de Carcassonne et Trèbes, était toujours suivi par les services de renseignement. Il était fiché S (pour "sûreté de l'Etat") depuis 2014 et inscrit depuis novembre 2015 au Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPR).

RTL note que la surveillance de Lakdim avait été réactivée en septembre 2017 parce qu'il avait consulté des sites djihadistes. L’homme faisait l'objet d'une surveillance physique et d'un contrôle des contacts qu'il entretenait via son téléphone. Les enquêteurs de la DGSI souhaitaient l’évaluer directement lors d’un entretien (selon une procédure classique de suivi de ce genre de profils), et il avait, normalement, reçu la lettre. Mais le terroriste est passé à l’acte avant de se rendre à sa convocation.