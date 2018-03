Attentats dans l'Aude : les propos terrifiants de la compagne de Radouane Lakdim

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La sécurité alimentaire autant garantie avec des contrôles via un labo étranger

Casablanca : 9 personnes arrêtées pour trafic de drogue et agressions physiques violentes

En savoir plus

Se disant pro-djihad armé, elle aurait également déclaré "qu'elle cautionnait les attentats en France, pays qu'elle qualifie de 'mécréant', et qu'elle considère normal que Daech venge ses 'frères' tués par l'armée française en Syrie ou en Irak", ajoute LCI. Toujours d’après le média, la jeune femme aurait dit "regretter qu’il n’y ait pas eu plus de morts lors des attaques" dans l'Aude.

La compagne de Radouane Lakdim, auteur des attaques de vendredi à Trèbes, près de Carcassonne, était arrêtée vendredi 23 mars, quelques heures après les attentats. Comme son compagnon, elle était fichée S, selon RMC. Cette jeune femme française et convertie, âgée de 18 ans, serait suivie depuis un an par la DGSI de l'Aude.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres