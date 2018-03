Attentats dans l'Aude : l’ex-candidat LFI Stéphane Poussier condamné à un an de prison avec sursis

Dimanche 25 mars, Stéphane Poussier, ancien candidat pour la France Insoumise aux dernières législatives, a été interpellé à son domicile de Dives-sur-Mer (Calvados) et placé en garde à vue pour "apologie du terrorisme". En cause, les messages twitter qu'il avait publiés samedi, après la mort du gendarme Arnaud Beltrame. "À chaque fois qu'un gendarme se fait buter, et c'est pas tous les jours, je pense à mon ami Rémi Fraisse", avait-il notamment écrit sur le réseau social. "Accessoirement, un électeur de Macron en moins" ou encore "Je ne suis pas gendarme."

Ce mardi 27 mars, il a fait l’objet d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lisieux (Calvados).

Selon France Bleu Normandie et Ouest-France, il a écopé d’un an de prison avec sursis et de 7 ans d'interdiction des droits civils et civiques. En outre, il a été exclu dès samedi de son parti. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a annoncé lundi que La France insoumise veut porter plainte contre Stéphane Poussier pour apologie du terrorisme.