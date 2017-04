Attentats du 13 novembre : Salah Abdeslam toujours muet face au juge

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Suisse donne plus de 40 millions sur trois ans

"Anzac Day", le jour du souvenir en Australie et en Nouvelle-Zélande

Des réfugiés syriens et irakiens, touristes d'un jour à New York

Depuis son transfert de Belgique vers la France et sa mise en examen le 27 avril 2016, l'homme de 27 ans, incarcéré à Fleury-Mérogis, refuse de parler à la justice, usant de son droit au silence.

Muré dans le silence. Salah Abdeslam était à nouveau convoqué ce lundi par le juge d'instruction au palais de justice de Paris. Mais celui qui est suspecté d'avoir participé aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a une fois de plus refuser de prononcer le moindre mot.

