Attentats du 13 novembre : Hommage rendu aux victimes en présence d'Edouard Philippe et Anne Hidalgo

A l'inverse de l'hommage rendu l'année dernière, Emmanuel Macron n'était pas présent pour cette cérémonie. En revanche, le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Interieur Christophe Castaner et la maire de Paris Anne Hidalgo étaient présents au Stade de France. Le maire de Londres Sadiq Khan a également assisté aux cérémonies pour "témoigner de l'amitié très forte qui lie leurs deux villes et de leur solidarité mutuelle face au terrorisme".

Trois ans après les attentats du 13 novembre 2015 qui avaient fait 130 morts et 350 blessés, un hommage national a été rendu aux victimes. Un cortège a relié les six lieus des attentats commis par Daesh, de Saint-Denis au Bataclan. Pour la première fois, le Président de la République n'était pas présent.

