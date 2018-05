Attentats du 13 novembre : un convoyeur d'Abdeslam remis en liberté

Il a été l'un des convoyeurs de Salah Abdeslam au lendemain des attentats parisiens du 13 novembre 2015. Le Belge Hamza Attou, qui a reconnu au cours de l'enquête avoir ramené le terroriste de la région parisienne à Bruxelles le 14 novembre en compagnie de Mohamed Amri, est sorti de prison, rapporte RTL Belgique. Il avait été arrêté dans la commune bruxelloise de Molenbeek le jour même, tout comme Mohamed Amri. Il a d'abord été inculpé et incarcéré en Belgique, puis transféré en juin 2016 en France, où il est désormais poursuivi pour "recel" de malfaiteur terroriste.

>>> À lire aussi : Terrorisme : la résilience de fer des Français

Incarcéré depuis deux ans en France, il a été libéré sous conditions ce lundi 14 mai par la justice française, a indiqué ce mardi à l'AFP une source proche du dossier. Selon cette dernière, sa libération s'explique par la durée de sa détention provisoire en proportion de la peine encourue d'un maximum de 6 ans. "Il n'y a plus aucune nécessité pour l'instruction de le maintenir en détention préventive. Il a reconnu le transport et n'est plus impliqué pour les attentats eux-mêmes", a ajouté cette source proche du dossier.