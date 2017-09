Un attentat visant des boîtes de nuit gays a été déjoué à Paris, annonce Gérard Collomb

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Washington autorise plus d'essais de voitures autonomes

Macron défend son gouvernement à St-Martin et St-Barthélemy, dévastées par Irma

En savoir plus

"C'est le piège dans lequel nous ne devons pas tomber. La menace, chacun en a conscience aujourd'hui, va persister pendant longtemps encore. La propagande qui est celle de Daesh continue à influencer sur notre territoire un certain nombre d'esprits."

"Ce que veut Daesh: diviser la communauté nationale et arriver à faire que dans notre pays, il y ait des affrontements entre les Français", a déclaré Gérard Collomb.

Et ce n’est pas la seule attaque déjouée : un projet d'attaque à la kalachnikov visant un fonctionnaire de police a aussi été évité le 4 septembre dernier. En tout, depuis le début de l'année, douze projets d'attentats ont été déjoués en France.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres