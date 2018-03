Attentat terroriste à Trèbes : retour sur les événements de la journée

L'ESSENTIEL

MISE A JOUR

16h35: François Hollande exprime sa solidarité avec les victimes

15h 56 : l'Etat islamique revendique l'attentat

Le groupe Etat islamique revendique l'attentat survenu à Trèbes à travers l'agence de propagande Amaq

Breaking: #ISIS ‘Amaq News Agency reports that #Trebes #France hostage-taker was a “soldier of the Islamic State, who carried out the attack in response to the calls to attack Coalition countries." The message follows a coordinated celebratory campaign by ISIS supporters online. pic.twitter.com/gYiAFwg0wq

— Rita Katz (@Rita_Katz) 23 mars 2018