Attentat de Stockholm : le bilan est de 4 morts ; le terroriste serait en garde à vue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les Ethiopiens de Jano à la croisée du rock et des sons abyssiniens

Dimanche sanginaire au Caire: double explosion contre une église et contre un centre de police

Le bilan de l'attaque terroriste qui a frappé Stockholm, vendredi, s'est alourdi. Il a fait quatre morts et douze blessés dont neuf graves, parmi lesquels des enfants, a indiqué la police suédoise vendredi soir. Un camion a renversé plusieurs piétons au coeur d’une artère commerciale de la capitale suédoise, en début d’après-midi. Tout indique que Stockholm a été la cible d’une attaque terroriste », a estimé le premier ministre, Stefan Löfven.

