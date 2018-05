Attentat de la rue Monsigny : deux jeunes femmes arrêtées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bleus: avec Thauvin et Fekir, mais sans Payet dans la liste des 23 pour le Mondial

A Rifle, Colorado, on mange un burger entouré d'armes

Équipe de France : les Bleus avec Fekir et Thauvin au Mondial

Selon Le Parisien, l’une des deux femmes arrêtées s'appelle Inès Hamza. Il s'agit d'une Francilienne radicalisée de 19 ans qui avait tenté de partir en Syrie. "En janvier 2017, elle avait été mise en examen pour association de malfaiteurs à visée terroriste et placée sous contrôle judiciaire dans une instruction à Paris où trois autres femmes sont impliquées", révèle le quotidien en citant des sources proches de l’enquête. Quant à la seconde interpellée, il s'agit de Sahra. Elle est âgée de 19 ans et est décrite comme "radicalisée", selon Le Parisien.

Ce jeudi 17 mai lors une conférence de presse, le procureur de la République, François Molins, est revenu sur l'attaque au couteau perpétrée samedi à Paris et qui a fait un mort. Après avoir détaillé le déroulement des faits, il a annoncé l’interpellation, ce jeudi vers 14 heures, de deux femmes proches de l'assaillant Khamzat Azimov et de son ami Abdoul Akim, actuellement présenté au juge pour une éventuelle mise en examen. "La détention provisoire a été requise" contre ce dernier, a précisé François Molins, ajoutant que le jeune homme a contesté quelconque implication dans l’attaque au couteau.

