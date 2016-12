Attentat de Nice : le terroriste a pu réaliser 11 repérages

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentat sur un marché de Noël à Berlin: des citoyens tchèque, ukrainien, italien, israélien et polonais parmi les victimes

Mohammed VI presse Benkirane à former son gouvernement

Il ajuste la position du camion et finit par repartir. "Le chauffeur a pris son temps pour estimer ses trajectoires" raconte Mediapart. La scène est sur les vidéo mais personne ne semble réagir à cet étrange manège, malgré l'état d'urgence.

C'est un procédé glaçant. Selon Mediapart, le terroriste de Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, a réalisé pas moins de 11 repérages pour préparer son acte meurtrier. La vidéosurveillance montre, par exemple, l'énorme 18 tonnes rouler à petite vitesse sur la promenade des Anglais, alors même que ce type de véhicule y est interdit. Il est alors 6h55 du matin, ce 13 juillet. Le camion monte sur la chaussée et se gare contre les barrières. L'homme sort, se dirige vers l'arrière du véhicule puis remonte dans la cabine.

