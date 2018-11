Attentat de Nice: plusieurs familles de victimes réclament l'audition de Christian Estrosi et Philippe Pradal

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ligue des champions africaine : finale retour sous haute tension entre les Égyptiens d'Al-Ahly et l'Espérance de Tunis

15h48 Guyana : six blessés dans l'atterrissage d'urgence d'un Boeing AFP

Des familles des victimes de l'attentat de Nice demandent à ce que soient auditionnés l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi et son premier adjoint, Philippe Pradal (dont les rôles étaient inversés le jour de l'attentat). Ces familles souhaitent obtenir des réponses sur la sécurisation de l'événement sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 selon une information de BFMTV, confirmée à Nice-Matin.

