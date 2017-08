Attentat de Nice : L'imprimerie de Paris Match visitée par des huissiers et des policiers armés

La rédaction de Paris Match s'est indignée, dans un communiqué publié ce 2 février, de la visite de "deux huissiers accompagnés de trois policiers armés dans les locaux de ses imprimeurs mardi 1er août 2017." Selon le communiqué, ils étaient venus "vérifier la bonne exécution de la décision du 13 juillet dernier", qui ordonnait au magazine de ne pas republier des photos "chocs" sur l'attentat de Nice.

"Ils se sont fait remettre sous la contrainte tous les documents relatifs à l’impression du numéro contenant les images déjà poursuivies de l'attentat de Nice, au prétexte que Paris Match aurait pu tenter de faire disparaître ou maquiller des preuves et de faire pression sur ses imprimeurs" poursuit le communiqué. "Le respect de la liberté de la presse suppose un certain discernement dans l'usage de la force publique à l'encontre des éditeurs et de leurs imprimeurs. Cet usage de la force publique, inédit dans l’histoire du journal, est exorbitant."