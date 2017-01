Attentat de Nice : l'enquête contre l'État et la ville classée sans suite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'attaque au camion-bélier, perpétrée par Mohamed Lahouaiej Bouhlel et revendiquée par Daech, a fait 86 morts le soir du 14 juillet 2016. Plus de 30 000 personnes étaient rassemblées sur la promenade des Anglais ce jour-là pour assister à un feu d'artifice.

"La mise en danger de la personne, les blessures ou homicides involontaires prévoient qu'il y ait une intention délibérée de ne pas respecter la loi, le décret ou le règlement. (…) J'ai décidé par conséquent du classement sans suite des 23 plaintes déposées et de l'enquête judiciaire initiée ensuite, au motif de l'inexistence d'une infraction pénale", a conclu Jean-Michel Prêtre.

Pour cause : le procureur de Nice Jean-Michel Prêtre a annoncé qu'il ne pouvait retenir "aucun fait de nature à engager une quelconque responsabilité pénale à l'encontre de quiconque". "L'enquête s'est poursuivie jusqu'à la fin décembre, mais il n'y a pas d'infraction pénale suffisamment constituée. Il fallait une intention manifestement délibérée", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. "S'il y a eu des erreurs, des inconséquences, elles ne sont pas suffisantes pour établir une infraction pénale de prise de risque", a souligné le magistrat.

Suite à l'attentat de Nice qui a eu lieu le 14 juillet 2016, 23 familles ou proches des victimes de l'attentat de Nice ont déposé une série de plainte contre les responsables de l'État et la municipalité en charge de la sécurité de la Promenade des Anglais. En effet, ils estimaient que la sécurité du périmètre n'était point assurée. Cependant, ce jeudi, le parquet de Nice a classé sans suite cette enquête conduite depuis septembre.

