Attentat de Nice : Emmanuel Macron dit comprendre "la colère" contre l'Etat

"Le 15 juillet, la France s'est réveillée meurtrie". Un an après le terrible attentat qui a frappé Nice et provoqué la mort de 86 personnes, Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une journée d'hommage organisée dans la ville azuréenne . "Chaque Français se souvient d'où il était le 14 juillet 2016", a lancé le président de la République, quelques instants après une allocution de Christian Estrosi. "Chacun a ressenti dans sa chair l'immense violence qui ce jour-là s'est abattue sur vous quelques instants après 22h30.

Plus de 30.000 personnes dans les rues, et en un instant à peine plus de 86 morts. Le 15 juillet, la France s'est réveillée sidérée et meurtrie"

Le locataire de l'Elysée a dit "comprendre la colère" contre l'Etat. "Tout sera fait pour que la République, l'Etat regagne votre confiance", a-t-il martelé. "Pour que cette épreuve inconcevable loin de nous diviser nous rassemble. Le 14 juillet niçois était un des plus beaux de France. Il ne sera plus jamais le même. Et il ne sera plus jamais le même un peu partout en France. Gardons-le en nous comme une trace ineffaçable qui donne force à nos combats. Qui nous rappelle que nous sommes debout pour eux. Ils seront cette lumière qui refuse la victoire des ténèbres".

Emmanuel Macron a ensuite conclu : "Ce soir, à Nice, cette formule consacrée je vous la dit avec une gravité particulière et comme une dette : 'Vive la République et vive la France". A noter que les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, ainsi que le Prince Albert II de Monaco, étaient présents pour participer à l'hommage.