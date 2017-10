Attentat à Marseille : ce que l'on sait du tueur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un Tunisien divorcé, SDF et sans emploi, ce que l'on...

Attaque à Marseille 11h23 L'enquête sur l'attaque au couteau à Marseille (sud-est de la France) revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique, et qui a coûté la vie ...

Cyclisme: le coureur mis en cause pour fraude au moteur a voulu "retrouver des sensations"

Fusillade de Las Vegas: un nouveau bilan de la police fait état d’au moins 50 morts et 200 blessés

Catalogne: l'UE appelle au dialogue et rejette la violence

Etats-Unis: plus de 50 morts à Las Vegas, pire fusillade depuis des décennies

En savoir plus

Sur les faits, François Molins est revenu sur la chronologie des faits. "L'auteur est arrivé en gare de Saint-Charles à 13h32. À 13h38, il s'est rendu sur le parvis jusqu'à 13h45. Il s'est soudainement levé et a porté plusieurs coups de couteau à la première victime avant de partir en courant. Puis, il a tourné en rond et agressé une seconde victime a laquelle il a asséné plusieurs coups de couteau. La vidéo montre qu'une passante a tenté courageusement d'intervenir en portant à l'auteur des coups avec un porte-drapeau."

On en sait un peu plus sur l'homme qui a tué deux cousines à la gare Saint-Charles de Marseille, dimanche, avant d'être abattu. Le procureur de la République, François Molins, a donné une conférence de presse, ce lundi midi. L'homme a notamment été mis en garde à vue à Lyon, deux jours auparavant. Il a alors présenté "un passeport tunisien délivré le 18 novembre 2014 au nom d'Ahmed H, né le 9 novembre 1987 à Bizerte en Tunisie (...) Cette identité, ainsi que les 7 autres alias, sont inconnus des services anti-terroristes, de même aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres