Attentat de Marseille : Le gouvernement renvoie le préfet du Rhône et son équipe

"On aurait pu éviter l'assassinat s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnements graves relevés par l'Inspection générale de l'administration", avait expliqué plus tôt, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner sur France Info.

Le préfet du Rhône et son équipe vont quitter leurs postes dès demain, a confirmé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. S'il ne dénonce pas une "faute individuelle", le ministre a évoqué un "ensemble de dysfonctionnements graves."

