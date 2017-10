Attentat de Marseille : Daech revendique l'attaque au couteau

Dimanche 1er octobre, un homme d’une trentaine d’années a agressé et tué deux femmes sur le parvis de la gare Saint-Charles de Marseille. L’une des victimes a été poignardée et l’autre égorgée. Il s’agirait de deux cousines, respectivement âgées de 20 et 21 ans, selon La Provence. Selon les premiers éléments de l’enquête, plusieurs témoins ont entendu l’agresseur crier « Allah Akbar » avant de s’en prendre à sa première victime. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré que les vidéos de surveillance montraient l’agresseur tuer sa première victime, puis tenter de s’enfuir, avant de revenir sur ses pas pour assassiner la seconde jeune femme.

L'assaillant a été abattu par des militaires de la force Sentinelle. Dans la nuit, l’organisation terroriste Daech a revendiqué l’attaque via son organe de propagande, Amak. Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi.

L’assaillant était connu pour des faits de droit commun sous plusieurs identités mais il n’était pas à priori connu des services de renseignement, selon des sources proches de l’enquête. De son côté, Libération indique que l’homme, de nationalité étrangère, aurait été interpellé samedi pour un vol à l’étalage à Lyon. Lors de sa garde à vue, les policiers se seraient rendu compte qu’il se trouvait en situation irrégulière en France. Toutefois, au regard de la faible gravité des faits qui lui étaient reprochés, ils l’auraient relâché.