Attentat de Marseille : Collomb confirme l'identité du terroriste

Par ailleurs, l'enquête sur le drame qui a eu lieu à la gare Saint-Charles de Marseille se poursuit. Plusieurs personnes ont été interpellées lors de perquisitions à Marseille. selon les informations de France Info. Les vidéos de surveillance montrent que le tueur avait un sac à dos la veille des meurtres, sac qu'il n'a plus le lendemain. Un indice laissant penser qu'il avait peut-être été hébergé.

RTL révèle aussi que le portable du terroriste, abattu après avoir tué deux cousines, contenait des vidéos islamistes, en l'occurrence des chants nasheed. "Le plus souvent interprétés a cappella, ces chants islamistes sont typiques de la propagande djihadiste mise en place par Daesh" souligne RTL.

Le terroriste de Marseille est bien Ahmed Hanachi, un Tunisien de 29 ans, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb."Tout au long de ces années, il avait emprunté à la fois en France dans les années 2005-2006 mais en même temps en Italie, les identités les plus variées déclarant tantôt qu'il était Marocain, Algérien ou Tunisien", a expliqué le ministre à l'Assemblée nationale.

