Attentat de Manchester : la police enquête "sur un réseau"

Ce mercredi 24 mai, la police britannique a annoncé qu'il était "très clair que l'enquête porte sur un réseau" concernant l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts lundi soir, confirmant que le kamikaze n'avait vraisemblablement pas agi seul. "Il est très clair que l'enquête porte sur un réseau", a déclaré à la presse le chef de la police de Manchester, Ian Hopkins. La police britannique a également indiqué avoir procédé à l'arrestation de trois hommes "en lien" avec l'attaque. Les arrestations ont eu lieu dans le sud de la ville.

Un premier homme de 23 ans a déjà été arrêté mardi. De plus, le frère et le père de Salman Abedi, l'auteur présumé de l'attentat, ont été interpellés dans la capitale libyenne, Tripoli, selon des sources de sécurité libyennes. D'après un proche de la famille, Salman Abedi était en Libye et s'était rendu en Grande-Bretagne quatre jours avant l'attentat de lundi soir. "Son père voulait que son fils reste en Libye. Mais Salman a insisté pour rentrer à Manchester", a-t-il indiqué. Plus tard, une cinquième personne a été arrêtée dans la localité proche de Wigan (nord-ouest). L'homme "était en possession d'un paquet que nous examinons actuellement", a précisé un communiqué.

>>> À lire aussi : Ce que l’attentat de Manchester nous apprend de l’évolution de la stratégie de l’Etat islamique

En outre, le voile s'éclaircit doucement autour de Salman Abedi, l'auteur de l'attentat-suicide de Manchester. "C'est quelqu'un que les services de renseignement connaissaient", a déclaré Amber Rudd, le ministre de l'Intérieur britannique, soulignant qu'il n'avait "probablement pas agi seul" sans donner plus de précisions sur cette information. Il a ensuite apporté des indications sur le profil de Salma Abedi. "C'est quelqu'un de nationalité britannique, d'origine libyenne mais qui avait grandi en Grande-Bretagne et qui, tout d'un coup, après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie, se radicalise et décide de commettre cet attentat" souligne le ministre. Le niveau d'alerte au Royaume-Uni a été porté de "grave" à "critique".

>>> À lire aussi : L’Europe face au terrorisme : ce que ça a vraiment changé dans la tête des Français et des Européens (et pour la stabilité de nos démocraties)