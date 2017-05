Attentat à Manchester : Emmanuel Macron a fait part de son "effroi" et de sa "consternation"

Après l’attaque-suicide à Manchester, qui a fait au moins 22 morts (dont des enfants), Emmanuel Macron a adressé "au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France". "C'est avec effroi et consternation que Emmanuel Macron a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester", a réagi l'Élysée dans un communiqué. Le président de la République doit s'entretenir avec Theresa May aujourd'hui.

"Les enfants de Manchester sont nos enfants"

Edouard Philippe a condamné le terrorisme le plus lâche qui a "spécifiquement, et sciemment" visé de très jeunes gens pendant un concert.

"Devant ce crime abominable, je veux dire aux citoyens de Manchester et au peuple britannique ma tristesse, la solidarité du peuple français et son amitié indéfectible", a déclaré dans un communiqué de Matignon le Premier ministre français.

"Les enfants de Manchester sont nos enfants. On voit que le mal peut frapper à nos portes", a déclaré de son côté le porte-parole du gouvernement, Christopher Castaner. "Il faut faire plus, car les terroristes savent s’adapter aux situations. Ainsi, nous aussi devons-nous nous adapter. Il faut frapper à l’origine du mal, au Sahel, au Levant. Il nous faut renforcer totalement notre renseignement intérieur et numérique et recruter davantage. Nous voulons également qu'il y ait un quatrième corps d'armée au niveau numérique", a-t-il ajouté sur France 2. "À la mi-juillet, le président, le ministre et le premier ministre se pencheront sur la question de l’état d’urgence. Il ne faut surtout pas céder aux terroristes, et arrêter d’aller à des concerts. Vivre c’est notre cœur", a-t-il conclu.