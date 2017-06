Attentat de Londres : Theresa May au cœur de la polémique sur la sécurité

C'est la troisième fois en moins de trois mois que le Royaume-Uni est frappé par un attentat. Comme les deux précédentes attaques, le 22 mars à Londres et le 22 mai à Manchester, la nouvelle attaque de samedi soir, qui a fait sept morts à Londres, a été revendiquée par Daech dimanche 4 juin. Cet ultime acte terroriste pose un grand problème pour la Première ministre britannique Theresa May. A trois jours des législatives, l'opposition a demandé ce lundi sa démission. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn l'accuse d'être à l'origine des réductions d'effectifs policiers ordonnées lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur (2010-2016).

Une baisse considérable des effectifs policiers

Pour ce faire, il s'est notamment appuyé sur des chiffres dévoilés par le journal The Times, qui a publié un graphique montrant l'évolution des réductions du nombre des policiers britanniques depuis 2009. Il s'avère qu'en sept ans, le nombre de policiers armés serait passé de 6 906 à 5 639 et le nombre d’officiers de police en Angleterre et au Pays de Galle aurait connu une baisse de 21 494 policiers (144 353 membres en 2009 contre 122 859 en 2016).

>>> À lire aussi : Attaque islamiste à Londres : que faire pour que le "ça suffit" de Theresa May soit effectivement suivi d'effets ?

Interrogé sur ITV News pour savoir s'il soutenait les appels à la démission de Theresa May, Jeremy Corbyn a répondu : "oui, effectivement, parce qu'il y a eu des appels lancés par beaucoup de gens responsables qui sont très inquiets qu'elle ait été au ministère de l'Intérieur pendant tout ce temps et décidé ces réductions dans les effectifs policiers". "Nous avons une élection jeudi et c'est sans doute l'occasion de s'en occuper", a-t-il ajouté.