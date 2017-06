Attentat de Londres : la police lève le voile sur l'identité des terroristes

C'est la troisième fois en moins de trois mois que le Royaume-Uni est frappé par un attentat. Il avait été revendiqué par Daech dimanche 4 juin. Ce lundi 5 juin, la police britannique a dévoilé les noms de deux des trois assaillants qui ont fait 7 morts et une cinquantaine de blessés sur le London Bridge et à Borough Market le 3 juin. Il s'agit de Khuram Butt et Rachid Redouane, qui viennent tous les deux de Barking (l'est de Londres).

Khuram Butt, 27 ans, d'origine pakistanaise, était marié.

Il était déjà apparu dans un documentaire de Channel 4 sur les islamistes extrémistes. En outre, le commandant de l'unité anti-terroriste Mark Rowley avait précisé qu'il était connu des services de renseignements mais ils n'avaient aucune preuve laissant penser qu'il préparait un attentat. Il était le partisan du groupe islamiste interdit, al-Muhajiroun. Quant à Rachid Redouane, 30 ans, il avait prétendu être de nationalité marocaine et libyenne et utilisait aussi le nom Rachid Elkhdar. Il était inconnu des services, selon le responsable.

L'enquête se poursuit pour déterminer l'identité du troisième assaillant, a précisé la police dans un communiqué, appelant toute personne ayant des informations à se faire connaître.