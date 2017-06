Attentat de Londres : la police confirme l'identité du troisième assaillant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les drogues toujours plus dangereuses et mortelles

Première collaboration entre l'EPFL et l'IMD

Basket NBA: Draymond Green de Golden State n'est plus aussi vert

Rolex demeure la marque suisse la plus valorisée

En savoir plus

Plus d'informations à venir …

Le troisième auteur avait été repéré et signalé par les services de renseignement italiens, a confirmé la police britannique, suivant des informations publiées par les quotidiens Corriere della Sera et Repubblica.

Il s'agit d'un individu nommé Youssef Z., un Italien d'origine marocaine de 22 ans. Lundi, les autorités avaient identifié les deux autres auteurs de cet attentat qui a fait 7 morts et une cinquantaine de blessés, et annoncé la libération de 10 suspects jusqu'ici détenus.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres