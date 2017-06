Attentat de Londres le point à la mi-journée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mélenchon s’en prend encore à Cazeneuve et l’encourage à l’attaquer

L’alliance arabo-kurde, soutenue par Washington, s’est emparée de nouveaux territoires à l’ouest de Raqqa, se rapprochant un peu plus de l’assaut final sur le principal fief du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) en Syrie.

Attentat de Londres: Pour Theresa May il y a "trop de tolérance" à l'extrémisme en Grande-Bretagne

Les lieux publics ont affiché leur solidarité en abritant les passants effrayés tentant d'échapper aux terroristes dans une grande confusion. Les taxis ont gratuitement raccompagné des Londoniens à leurs domiciles, plusieurs stations de métro étant fermées, et de slgnes d'autobus détournées.

A Londres Theresa May a pris la parole devant les caméras pour souligner que la Grande Bretagne a subi sa "troisième attaque terroriste en trois mois au Royaume-Uni" tout en précisant que les services de sécurité ont déjoué "cinq projets d'attentats depuis l'attaque du parlement de Westminster en mars."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres