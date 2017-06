Attentat de Londres : le point à 16 h

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

GB: l'économie devrait piétiner après les élections et avant le Brexit

GP d'Italie : Ducati et Dovizioso brillent à la maison, Zarco 7e

Ce soir, à minuit, la tour Eiffel sera éteinte en signe de deuil et de solidarité avec les victimes de Londres.

De son côté Marine Le Pen a réagi par un tweet : "Combien d'attentats avant de considérer le fondamentalisme islamiste comme un totalitarisme barbare et l'éradiquer de nos pays ?"

Emmanuel Macron s'est entretenu avec Theresa May au téléphone en évoquant la situation des victimes françaises et la protection des Français vivant à Londres qui votent aujourd'hui pour les élections législatives.

Environ 9 policiers londoniens sur 10 ne sont pas armés, et l'un des 4 quatre blessés a tenté de s'opposer à eux avec sa matraque comme seule arme.

La police londonienne annonce avoir procédé à 12 interpellations, et à plusieurs perquisitions, dont certaines au domicile des trois suspects tués par les policiers la nuit dernière.

Selon Marielle de Sarnez, les victimes françaises comprennent trois femmes (dont une grièvement blessée à coups de couteau) et un homme.

A Londres, l'enquête continue, après l'attentat du London Bridge où une camionnette blanche a renversé plusieurs passants, suivi d'attaque de passants et de clients de pubs poignardés dans le quartier du Borough Market. Le bilan n'a pas évolué pour l'instant 7 morts, 48 blessés, sans compter les trois suspects tués par la police.

