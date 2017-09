Attentat de Londres : l'implication directe de Daech remise en question

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Attaque contre un militaire : l’agresseur mis en examen et écroué

Le gouvernement lâche du lest sur les économies dans le budget 2018

Boris Johnson provoque Theresa May sur le Brexit

Un accord de paix israélo-palestinien "est possible" dit Trump AFP Il y a 2 heures

"Cela ne me paraît pas être un complot commandité", a déclaré l'un d'eux.

Les cinq membres des administrations britannique et américaine affirment, sous couvert d'anonymat, qu'il est possible que l'attentat ait été uniquement inspiré par le mouvement djihadiste.

Cependant, des sources proches de l'enquête et des autorités britanniques et américaines précisent que rien n'indique que l'attentat ait été explicitement commandité par une organisation précise.

Vendredi 15 septembre, vers 8h20, une explosion a eu lieu à la station de métro Parsons Green, dans le sud-ouest de Londres. 30 personnes ont été blessées et deux suspects arrêtés. L'attaque, commise à l'aide d'une bombe artisanale, qui n'a que partiellement explosée dans un train, a été revendiquée par l'Etat islamique via son organe de propagande Amak.

