Attentat de Londres : un homme de 18 ans arrêté à Douvres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rugby Championship: claque historique pour les Springboks, rossés par les All Blacks

Les All Blacks donnent une leçon historique à l'Afrique du Sud

Espagne: plus de 700 maires catalans défient l'Etat

"Si nous sommes ravis des progrès enregistrés, l'enquête n'en continue pas moins et le degré d'alerte à la sécurité est maintenu au niveau critique", a annoncé Neil Basu, coordinateur des services antiterroristes britanniques.

"Nous avons fait une arrestation importante dans notre enquête ce matin", a indiqué la police dans un communiqué. Elle s’est déroulée "dans la zone portuaire de Douvres" , qui permet notamment de se rendre dans les ports français de Calais et belge d’Ostende et a été réalisée par la police du Kent (sud-est de l’Angleterre).

La police britannique a annoncé samedi avoir procédé à "une arrestation importante", dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a fait 30 blessés dans le métro de Londres, vendredi. L'attentat, le cinquième au Royaume-Uni depuis le début de l'année, a été perpétré à l'aide d'un "engin explosif artisanal", qui n'aurait pas totalement explosé, selon la police. L'Etat islamique a revendiqué l'explosion selon son organe de propagande Amaq. Après avoir refusé, toute la journée, à réhausser le niveau d'alerte, Theresa May a finalement décidé de le faire passer de sévère à critique.

