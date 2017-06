Attentat de Londres : l'Etat islamique revendique l'attaque

Londres se réveille d'un weekend dramatique. Deux jours après l'attaque en plein de centre-ville, l'Etat islamique a finalement revendiqué l'attaque qui a ensanglanté la ville britannique, dans un communiqué publié dans Amaq, l’agence de propagande du groupe djihadiste.

Les noms des assaillants n'ont pas été encore révélés par la police mais la presse présente l'un d'eux comme un "père de famille." Un voisin affirme qu'il l'aurait signalé à la police, il y a deux ans, alors qu'il cherchait à "radicaliser" des enfants.

Comme à Manchester, l'enquête progresse rapidement. 12 personnes ont été arrêtées à Barking, une banlieue dans l'est de Londres. L'une d'entre elle a finalement été relâchée. Tôt ce lundi, la police britannique lançait deux autres opérations en lien avec l'attentat. Plusieurs personnes auraient été arrêtées.

BREAKING - Two more raids in east London this morning in connection with London Bridge attack. This property in Dagenham being searched pic.twitter.com/I4Y0JKyDCd

