Attentat de Londres : Donald Trump provoque une nouvelle polémique

Une fois de plus, Donald Trump a rapidement dégainé Twitter pour commenter l'actualité. Cette fois, le président américain a évoqué l'explosion qui a provoqué une vingtaine de blessés dans un train londonien. "Autre attaque à Londres par un terroriste raté. Ce sont des gens malades et déments qui étaient dans la ligne de mire de Scotland Yard. Il faut être proactif!" a-t-il rapidement écrit sur Twitter.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!

