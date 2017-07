Attentat de l'Hyper Cacher : un complice présumé de Coulibaly mis en examen et incarcéré

L'enquête se poursuit toujours, deux ans et demi après l'attentat islamiste contre le supermarché Hyper Cacher, qui avait fait 4 morts en janvier 2015 à Paris. Un homme de 42 ans, Abdelaziz S., a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et incarcéré, a appris l'AFP samedi de source judiciaire. Cette incarcération intervient dans l'attente d'un débat devant le juge des libertés et de la détention qui doit se prononcer sur son éventuel placement en détention provisoire.

Il a été interpellé en région parisienne et placé mercredi en garde à vue, après que son ADN a été retrouvé sur une des armes d'Amedy Coulibaly, auteur de l'attentat. "En garde à vue, le suspect n'a fourni aucune explication satisfaisante pour justifier la présence de son ADN à l'intérieur de l'arme, mais assuré n'avoir eu aucune connaissance des intentions de Coulibaly", a relevé une source proche de l'enquête.

Par ailleurs, deux femmes de 23 et 31 ans, interpellées à Roubaix aussi en début de semaine, ont en revanche été relâchées.