Attentat à l'Hyper Cacher : 10 personnes interpellées

L'enquête des attentats de janvier 2015 se poursuit avec l'arrestation et la mise en garde à vue de 10 personnes, selon Reuters et BFMTV. Proches du milieu d'extrême-droite, elles sont soupçonnées d'avoir fourni des armes à Amedy Coulibaly, le tueur de Montrouge et de l'Hyper Cacher. Ces interpellations ont eu lieu ce mardi et ce mercredi, selon plusieurs sources judiciaires dans le cadre du volet lillois et celui de Belgique.

"Outre les interpellés, proche des milieux d'extrême droite, d'autres comme Claude Hermant ont été extraits de prison en ce début de semaine" précise BFMTV. Cet ancien mercenaire avait acheté les armes retrouvées dans l'Hyper Cacher.

Amedy Coulibaly y avait tué 4 personnes. La veille, il avait assassiné une policière à Montrouge.