Attentat : une fillette se fait exploser au Cameroun et tue cinq enfants

"Une kamikaze s'est fait exploser (mardi) vers 19h45" dans le village de Zamga, situé à seulement deux kilomètres de la frontière nigériane a expliqué un responsable sécuritaire de la zone.

Bilan : "Cinq enfants ont été tués et deux autres blessés" a-t-il ajouté en précisant que la kamikaze a aussi trouvé la mort.

Le bilan sera confirmé à l'AFP par une autre source sécuritaire. Comble de l'horreur, la kamikaze en question était "une fillette" qui se serait introduite au milieu du groupe d'enfant et aurait actionné sa charge explosive toujours selon la même source.

Dimanche et lundi, au moins 20 autres personnes ont trouvé la mort dans des attaques conduites par le groupe terroriste Boko Haram au Nigéria et au Cameroun. Depuis 2014, et l'entrée en guerre du Cameroun contre l'organisation terroriste, cette dernière a tué au moins 2000 civils et militaires et aurait conduit un millier d'enlèvements selon l'International Crisis Group (ICG).