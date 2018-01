Un attentat déjoué à Rennes

A la mi-décembre, une étudiante de 19 ans, inscrite à la Sorbonne à Paris, a été interpellée dans l'Essonne par les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Son arrestation ainsi que celle d'un autre jeune radicalisé à Villeurbanne (Rhône) avaient été révélées par Le Figaro, le 28 décembre dernier. Ce mercredi 10 janvier, Le Point lève le voile sur les intentions de la jeune femme et révèle ses déclarations aux enquêteurs.

"Une islamiste convaincue, fière des attentats commis en France"

Née à Toulouse et domiciliée à Épinay-sous-Sénart (Essonne), elle a attiré l'attention des forces de l'ordre lorsqu'elle a tenté de se procurer un fusil d'assaut kalachnikov via l'application de messagerie cryptée Telegram.

Elle voulait frapper des lieux festifs à Rennes (Ille-et-Vilaine). La jeune femme aurait choisi cette ville en raison d'une présence "moins importante de policiers". Placée en garde à vue dans les locaux de la DGSI, elle a affirmé être "une islamiste convaincue, fière des attentats commis en France", revendiqués par l'organisation État islamique, selon Le Point.

Elle a confié avoir pratiqué la "taqya", la stratégie de la dissimulation, afin de ne pas se faire repérer. L'hebdomadaire affirme également que la jeune femme a aussi "regretté de ne pas avoir pu passer à l'action". "Cette jeune fille vivait en couple et sans signe extérieur de radicalisation", confie au Point une source proche de l'affaire. Et d'ajouter : "Elle sortait et avait une vie sociale normale. Elle buvait de l'alcool et participait à des fêtes entre étudiants". Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont notamment découvert son testament. Mise en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle", elle a été placée en détention provisoire, conclut Le Point.