Attentat déjoué à Montpellier : l’adolescente "regrette"

Sarah, l'une des membres de la cellule terroriste arrêtée vendredi dernier pour projet d’attentat sur le sol français, exprime aujourd'hui des regrets d'après son avocat, rapporte France Bleu Hérault. Le groupe détenait de fabriquer des explosifs et s'apprêtait à frapper, selon les autorités. Âgée de 16 ans, l’adolescente est la plus jeune du trio actuellement mis en examen. Elle en est aussi la seule femme. Compagne de l'un des suspects, Thomas, 20 ans, elle est accusée d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, ainsi que de fabrication et détention d'explosifs en bande organisée.

Selon son avocat, la jeune fille éprouverait des remords. "Sarah a dit qu'elle a été égoïste, qu'elle regrettait et qu'elle demandait pardon", explique Frank Berton. Elle s'est convertie à l'Islam à l'adolescence après le divorce de ses parents, sans croire cependant aux idées extrémistes de Daech, plaide encore la défense. C’est son petit ami, Thomas, qu’elle a rencontré sur Internet et dont elle est tombée amoureuse qui "lui a demandé de faire allégeance à Daech". "C'était une condition du mariage" affirme l’avocat de Sarah. Même si elle était en désaccord avec les projets d'attentat, elle n’a pas dissuadé son compagnon de cette idée, de peur de le perdre. "Elle est allée à trois reprises sur le site Stop-djihadisme", précise-t-il. Actuellement en prison dans le sud de la France, elle serait déjà en cours de déradicalisation.

