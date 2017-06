Attentat déjoué à Marseille : Marine Le Pen dénonce une "grave dissimulation" des autorités et demande une enquête

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"La lutte contre le terrorisme suppose de s’extraire des petits raisonnements politiciens ou électoralistes et de travailler en bonne intelligence avec tout le monde, y compris des adversaires politiques. Sur l’affaire de Marseille, il semble que le gouvernement se soit placé très loin de cette exigence", écrit également Marine Le Pen.

"Il est surprenant, exceptionnel et parfaitement inadmissible, que jamais Marine Le Pen ni son équipe de campagne n’aient été informées par les autorités de cette menace très grave.

Dans un communiqué publié vendredi après-midi, Marine Le Pen a demandé l'ouverture d'une enquête à propos de l’attentat déjoué à Marseille en avril, et accuse les autorités d'une "grave dissimulation". Selon le quotidien Libération, l'attentat déjoué visait en particulier un rassemblement organisé par la candidate du Front national.

