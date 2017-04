Attentat déjoué à Marseille : les deux suspects ont été présentés à la justice

Les deux hommes interpellés mardi à Marseille et suspectés d'avoir projeté un attentat "imminent" en pleine période électorale, ont été présentés ce dimanche à la justice. Mahiedine M. et Clément B devraient ensuite être mis en examen par un juge antiterroriste. Âgées de 29 et 23 ans, ils s’étaient rencontrés en 2015 dans une cellule de la prison de Sequedin (Nord) où ils étaient incarcérés pour des faits de droit commun.

Dimanche, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une information judiciaire sur l'attentat déjoué, notamment pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, acquisition, détention, transport d'armes et d'explosifs.

Arrêtés à Marseille et transférés jeudi dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Levallois-Perret, leur garde à vue avait été prolongée samedi à titre exceptionnel. Cette mesure est possible lorsque les investigations font craindre une menace d'attentat imminent ou pour des nécessités de coopération internationale.