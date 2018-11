Attentat déjoué contre Emmanuel Macron : deux personnes de l'ultradroite placées en détention provisoire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'ultime saison de "Game of Throne" sera diffusée en avril

New York - Washington - Nashville: deux sièges et un pôle d'excellence pour Amazon

L'Italie ne plie pas face à Bruxelles et maintient son budget

L'ultime saison de "Game of Throne" sera diffusée en avril

Trois ans après, hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis

En savoir plus

Au total, six personnes ont été arrêtées il y a une semaine lors d'un important coup de filet antiterroriste mené par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Lors des interventions, les enquêteurs ont notamment découvert des armes à feu.

Les quatre personnes en question, âgées de 22 à 62 ans, ont été mises en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "détention d'armes non autorisée en relation avec une entreprise terroriste".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres