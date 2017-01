Attentat dans une mosquée de Québec : le suspect décrit comme "pro-Israël","pro-Trump", et "anti-immigration"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Décrit comme "pro-Israël","pro-Trump", et "anti-immigration", "il octroyait régulièrement la mention 'j’aime' aux pages Facebook du nouveau président américain et de Marine Le Pen", explique Le Monde.

Après les faits, Alexandre Bissonnette aurait rapidement contacté les autorités pour les informer sur ses idéaux "très à droite et ultra-nationaliste suprématiste blanc", ajoute Le Journal de Montréal. Depuis plusieurs semaines, "il ne répondait plus au téléphone, ni aux messages Facebook".

Surnommé "le méchant" dans son lycée, il avait pour habitude de répondre "avec des insultes", et "traitait les filles de putes".

Cet étudiant de 27 ans, qui a grandi dans un quartier aisé de la ville de Québec est présenté comme "solitaire", "introverti", "impopulaire", et n'ayant "pas vraiment d'amis". D'après l'université de Laval où il étudiait, Alexandre Bissonnette suivait un cursus en sciences politiques, après un passage en anthropologie.

