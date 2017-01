Attentat dans une discothèque d'Istanbul : une Française parmi les victimes, le suspect toujours en fuite

La Turquie toujours sous le choc. Le soir du réveillon, un homme a ouvert le feu, au sein de l'établissement Reina, un nightclub huppé d’Istanbul, au bord du Bosphore. Le dernier bilan du drame fait état de 39 morts et 65 blessés. Et les zones d’ombres restent nombreuses alors que la chasse à l’homme pour retrouver le tireur est toujours en cours. Binali Yildirim, le Premier ministre turc, a déclaré que l’agresseur avait laissé son arme sur les lieux et "profité de l’anarchie pour s’enfuir".

Les autorités turques ont évoqué la possibilité d'un attentat terroriste commis par les djihadistes de l'État islamique, mais aucune revendication n'a encore été recensée. Sur Twitter, le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a affirmé n'avoir rien avoir avec l'attentat. Il avait revendiqué le dernier attentat qui avait fait 38 morts le 11 décembre dernier. Alors que les rapports des médias faisaient état d'un individu déguisé en père Noël, Binali Yildirim a qualifié d'"infondées" ce détail de l'affaire.

Au moins 15 étrangers ont été dénombrés parmi les personnes décédées. Parmi elles, une Franco-tunisienne, tuée avec son époux tunisien dans l'attentat, a annoncé dimanche Jean-Marc Ayrault. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères l'a confirmé sur Twitter. Par ailleurs, quatre ressortissants français ont été blessés dans l’attaque. Le parquet de Paris a annoncé le 1er janvier avoir ouvert une enquête.