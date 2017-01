Attentat dans une boîte de nuit d'Istanbul : 39 morts ; le terroriste en fuite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Légion d'honneur: policiers, secouristes et citoyens de Nice distingués

RD Congo: pouvoir et opposition conviennent de la cogestion du pays

"La France exprime sa solidarité avec la Turquie dans cette épreuve et poursuivra impitoyablement la lutte contre ce fléau avec ses alliés", a réagi au même moment François Hollande dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant était seul et déguisé en Père Noël. Il a réussi à prendre la fuite. "Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste", a expliqué Süleyman Soylu à la presse. "La police a lancé des opérations. Nous espérons que l'assaillant sera rapidement capturé."

Vers 1h15 (heure locale), un terroriste armé d'un fusil d'assaut a d'abord tiré sur des personnes se trouvant devant l'entrée, avant de pénétrer dans l'établissement et de tirer au hasard sur la foule. Ce dimanche matin, le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu a évoqué une "attaque terroriste" pour qualifier l'attaque de la discothèque. Le bilan est de 39 morts, dont une quinzaine d'étrangers, et 69 blessés, "Nous sommes en contact avec les autorités turques qui sont en train de procéder à l'identification des corps.

Nouvel an tragique en Turquie. Le Reina, une discothèque emblématique d'Istanbul, prisée des vedettes du sport ou de la télévision turque, a été prise pour cible dans la nuit alors que 700 personnes s'y trouvaient pour fêter le passage à la nouvelle année.

