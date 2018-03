Attentat dans l'Aude : "une vie donnée ne peut être perdue" assure l'évêque de Carcassonne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

NBA: Irving, opéré du genou gauche et absent 3 à 6 semaines

NBA: Irving, opéré du genou gauche et absent 3 à 6 semaines

Italie : accord entre l'extrême-droite et les antisystèmes pour le Parlement

En savoir plus

"Les gens sont tristes, sont solidaires avec ceux qui souffrent, choqués par cette violence", a souligné l'évêque de Carcassonne et Narbonne Mgr Alain Planet. "Il faut éviter tout amalgame, de montrer des communautés du doigt, aider les gens à apprendre à vivre ensemble". Il a aussi eu une attention particulière pour le gendarme qui a donné sa vie, lors de cet attentat. "Une vie donnée ne peut être perdue (…) il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il incarne cette image de Dieu qui vient donner sa vie pour l'humanité entière."

A Trèbes, l'église ne pouvait pas accueillir tous ceux qui souhaiteraient s'y recueillir. Des centaines de personnes sont venues pour rendre hommage aux victimes de Radouane Lakdim, un petit délinquant radicalisé, devenu terroriste et meurtrier. Des fleurs et des messages pour apporter un soutien ou une présence symbolique, comme celle des représentants de la communauté musulmane.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres