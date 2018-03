Attentat dans l'Aude : la compagne de Radouane Lakdim était fichée S depuis un an

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Six hommes, dont un chef de la prison de Fresnes, en garde à vue

10h13 Clap final pour "The Americans", rattrapés par la chute de l'Union soviétique AFP

Les horlogers suisses à l'assaut de l'e-commerce et des réseaux sociaux

Fresnes : six hommes, dont un cadre de la prison, en garde à vue pour corruption

VIDEO - Attaques de l'Aude : hommage aux victimes et à un "héros"

En savoir plus

"Sur sa photo de profil Facebook, on voit les yeux d'une femme qui porte un niqab" précise le site de la radio. La jeune femme se trouve encore en garde en vue, tout comme un autre proche du tueur, un jeune homme de 17 ans, qui avait été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi.

Radouane Lakdim, auteur des attaques de vendredi à Trèbes, près de Carcassonne, était fiché S… mais sa compagne également. L’information a été révélée par RMC ce lundi matin, puis confirmée par des sources judiciaires à franceinfo. Cette jeune femme française et convertie, âgée de 18 ans, serait suivie depuis un an par la DGSI de l'Aude.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres