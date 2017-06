Attentat sur les Champs-Elysées : trois complices présumés de Karim Cheurfi écroués

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les deux autres hommes sont Mohamed D., 27 ans, et Yanis A., 25 ans. L'enquête n'a pas encore déterminé leur rôle précis dans cette affaire, mais leur ADN a été retrouvé sur le fusil.

Parmi eux, Nourredine A. a été mis en examen pour "complicité d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "infraction à la législation sur les armes".

Sept personnes avaient été placées en garde à vue entre mardi et vendredi par les policiers de la section antiterroriste (SAT) de la PJ. Les quatre autres ont été relâchées et ces trois hommes écroués, a-t-on appris ce dimanche.

Trois hommes ont été mis en examen et écroués ce dimanche, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie à Xavier Jugelé, policier tué le 20 avril sur les Champs-Elysées.

