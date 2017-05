Attentat des Champs-Elysées : un individu lié au tireur écroué

Un complice présumé de Karim Cheurfi, l'auteur de l'attaque des Champs-Elysées à Paris, qui a coûté la vie à un policier le 20 avril dernier, a été mis en examen et placé en détention provisoire, selon une source judiciaire. Il s'agit d'un homme de 23 ans, interpellé lundi en Seine-et-Marne. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et port d'arme de catégorie A en relation avec une entreprise terroriste, a indiqué la même source. En outre, son ADN a été retrouvé sur l'arme utilisée par l'assaillant, tué pendant l'attaque.

En garde à vue, il a assuré qu'il ne connaissait pas le tueur, a relaté cette source.

Les enquêteurs s'intéressent notamment à la provenance des armes de Karim Cheurfi, qui a tué Xavier Jugelé et blessé deux autres policiers avant d'être abattu le 20 avril. Cet homme de 39 ans, né à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) et connu pour de multiples actes de délinquance, avait tiré avec un fusil d'assaut kalachnikov. Les enquêteurs ont aussi trouvé dans le coffre de sa voiture un fusil à pompe et des munitions.

>>> À lire aussi : Sécurité : Emmanuel Macron face aux 3 dossiers chauds de l'héritage Hollande