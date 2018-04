Attentat sur les Champs-Élysées : un an après, Emmanuel Macron rendra hommage à Xavier Jugelé

Emmanuel Macron rendra hommage ce vendredi à 15h30 à Xavier Jugelé. Il y a un an jour pour jour, ce policier de 37 ans avait été tué sur les Champs-Elysées par Karim Cheurfi, un repris de justice de 39 ans, lors d'un attentat djihadiste. Deux autres policiers avaient été blessés, et l'attentat avait été revendiqué peu après par le groupe État islamique. Xavier Jugelé avait été élevé à titre posthume au rang de capitaine de police et fait chevalier de la Légion d’honneur.

C’est donc sur les Champs-Elysées, où une plaque commémorative sera inaugurée en sa mémoire, que le chef de l’Etat lui rendra hommage. Mais au-delà du symbole, les forces de l’ordre dénoncent toujours des conditions de travail difficile. Sur franceinfo, Loïc Lecouplier, délégué du syndicat de police Alliance en Île-de-France a expliqué : "Nos collègues sont toujours des cibles. Il y a eu de nouvelles armes, de nouvelles doctrines, certaines lois ont été remaniées. Mais sur le fond, la police au quotidien, ce n'est pas toujours ça.

On a de gros problèmes de maintenance".