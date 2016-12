Attentat de Berlin : le terroriste Anis Amri a bien transité par Lyon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Gare du Nord et ses accès bouclés après une fausse alerte à Bruxelles: un appel anonyme indique qu'"il y a plusieurs bombes"

En savoir plus

Europe 1 affirmait dès le 24 décembre qu'Anis Amri avait transité par Lyon (par la gare de Lyon Part-Dieu), d’où il a pris le train pour Chambéry, jeudi : "Une fois là-bas, il a acheté un autre billet à destination de Milan via Turin, en liquide, en TGV", avec un départ de Chambéry à 17 h 44 et une arrivé en Italie à 21 h 50, précisait la station de radio.

"Un homme qui correspond au tueur a été repéré le jeudi 22 décembre dans l'après-midi sur le quai de la gare, portant un bonnet et un sac à dos", a déclaré une source proche de l'enquête, confirmant les informations diffusées dans la presse.

Les images de vidéosurveillance des gares de Lyon Part-Dieu et Chambéry, exploitées par la police judiciaire, auraient permis de l’identifier formellement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres