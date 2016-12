Attentat de Berlin : réactions politiques de la matinée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Des étudiants miraculés après une avalanche et une nuit en haute montagne

Communiqué de pesse: Réadmission de migrants maliens en Europe : «Aucun accord n’a été signé avec l’UE», certifient les ministres Diop et Sylla

Benoist Apparu , porte-parole de François Fillon, a voulu souligner le rôle capital de l’Europe dans la lutte contre le terrorisme. "Ce qu’il s’est passé en Allemagne montre que la réponse doit être européenne" , a-t-il déclaré à Jean-Jacques Bourdin. L'ancien ministre du Logement a par ailleurs jugé "pas responsable" d'établir un lien entre politique migratoire et attentats. "Angela Merkel a fait des choix de politique migratoire. Le lien a été fait parce que la première personne arrêtée était un migrant, innocenté depuis, tout le monde est tombé dans le panneau" , a souligné Benoist Apparu.

Sur RTL, Vincent Peillon , candidat à la primaire de la gauche, ne voit pas de lien "évident" entre l'attentat à Berlin et l'immigration .

Sur Europe 1, Manuel Valls a tenu à rappeler à ne pas faire "la confusion terrible entre l’accueil des réfugiés et les terroristes" bien que les terroristes aient "profité du drame des réfugiés pour s’infiltrer en Europe". "Nous n’avons pas décidé d’ouvrir nos frontières, même si nous assumons pleinement une politique d’asile, parce qu’il faut accueillir des femmes et des enfants qui fuient la guerre" , a souligné l'ancien chef du gouvernement.

